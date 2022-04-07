Yalova’nın kültürel tarihine hazırlanan kitapla ışık tutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’nın kültürel tarihine hazırlanan kitapla ışık tutuldu

İHA

Yalova'nın köy ve beldelerinde 70 yaş üstü 200'ü aşkın kişiyle mülakat yapılarak "Yalova İli Köyleri Sözlü Tarih ve Kültür Envanterleri" adlı kitap ortaya çıkartıldı.

Yalova’nın kültürel tarihine hazırlanan kitapla ışık tutuldu

Yalova’nın köy ve beldelerinde 70 yaş üstü 200’ü aşkın kişiyle mülakat yapılarak “Yalova İli Köyleri Sözlü Tarih ve Kültür Envanterleri” adlı kitap ortaya çıkartıldı.
Köy ve beldelerin tarihi ve kültürel yapısını, geleneklerini yazılı bir kitapta kayıt altına almak isteyen İl Genel Meclisi, "Yalova İli Köyleri Sözlü Tarih ve Kültür Envanterleri" adlı projeyi hayata geçirdi. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl koordinatörlüğünde hazırlanan kitapta tarihçi akademisyenler Cihan Yalvar ve Adil Yılmaz Yalova’nın köy ve beldelerine tek tek gezerek 70 yaş üstü vatandaşlarla bir araya geldi. 200’ü vatandaşla yapılan mülakat sonucu köy ve beldelerin tarihi, kültürel yapısı ve gelenek göreneklerini bir kitapta derlendi.
İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, son dönemde kültür çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Bu çerçevede Yalova İli Köyleri Sözlü Tarih ve Kültür Envanterleri Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Soygüzel, hazırlanan Yalova'nın köy ve beldelerinin tarihe ışık tuttuğunu söyledi.
“Yalova’nın kadim bir geçmişi var”
Kentin 43 köyü ve beldelerinin tamamına gidilerek büyük bir emekle hazırlanan kitap hakkında bilgi veren Soygüzel, şöyle konuştu:
“Büyüklerimizle birebir mülakatlar yapıldı. Köy mezarlığı, mesire yeri, ören yeri gibi yerler ziyaret edildi, saha araştırması yapıldı. Bu çalışmanın sonunda da bir kitap ortaya çıktı. Yalova’mızın kültür tarihine ışık tutan çok önemli çalışma oldu. Çalışmada da şunu gördük ki, ülkemizin en genç illerinden olan Yalova’mızın tarihi ve kültürel açıdan çok kadim bir geçmişi var. Buna tanık olduk. Bundan dolayı da hem gurur duyduk hem mutlu olduk. Yaşlılarımızla yaptığımız görüşmelerde ve saha araştırmalarında köylerimizde eski düğünler, yemekler, oyunlar, şarkılar, maniler gibi sözlü tarihe ilişkin bilgiler derlendi ve bir kitapta toplandı. Umarım Yalova’mızın kültür hayatına katkısı olur. Okuyuculara keyifli okumalar diliyorum.”
Bilgiler gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılacak
Kitabın hazırlanmasına emeği geçenlere teşekkür eden Soygüzel, çalışmanın önemine değinerek, “Bu sözlü tarih çalışmasının iki tane önemli faydası var. Birinci olarak, insanların zihinlerinde ve hatıralarında var olan kültür birikiminin yazılı hale dönüştürülmesi, yani zihinden çıkarılıp kağıda dökülmesi. Biz bu şekilde kültür değerlerini kayıt altına almış oluyoruz ve gelecek kuşaklara bozulmadan aktarmış oluyoruz. İkinci faydası da, şüphesiz bu alanda bizim dışımızda da çalışanlar var ve bundan sonra da olacaktır. Onlara da yol gösterici kaynak bir eser niteliği taşıyor” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi ...
Semt77 Yalovaspor - Galatasaray Nef: 69-73
YEREL HABERLER Semt77 Yalovaspor - Galatasaray Nef: 69-73
Yalova’da otomobil motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Yalova’da otomobil motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
Yalova Belediye Meclisinde 291 milyonluk borç polemiği
YEREL HABERLER Yalova Belediye Meclisinde 291 milyonluk borç ...
Demir parmaklıklara sıkışan kirpi böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Demir parmaklıklara sıkışan kirpi böyle kurtarıldı
Zabıtadan, fırınlara Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan, fırınlara Ramazan denetimi
AK Parti İl Gençlik Kolları’ndan “İftara 5 Kala; Su ve Hurma” etkinliği
YEREL HABERLER AK Parti İl Gençlik Kolları’ndan “İftara 5 Kala; Su ...
Muharrem İnce’den ahırda basın toplantısı
YEREL HABERLER Muharrem İnce’den ahırda basın toplantısı
Doç. Seçkin: "Tarihte Çobankale, kilit noktasıydı"
YEREL HABERLER Doç. Seçkin: "Tarihte Çobankale, kilit noktasıydı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.