Çiftlikköy’de kedi kurtarma operasyonu

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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbarla Çiftlik Mahallesi Okul Sokak’a giden Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bahçe korkuluklarına patisi sıkışan kediyi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İtfaiyenin çalışmasıyla kedinin patisi parmaklıklardan çıkarıldı.

Ekipler ardından kediyi Çiftlikköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti.

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