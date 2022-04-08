Çiftlikköy'de zabıta ekiplerinden ramazan denetimleri

Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri market ve fırınlarda denetimler gerçekleştirerek işletmeleri inceledi. Ekipler marketlerde son kullanım tarihi, reyon kasa fiyat karşılaştırılması ve depo reyon kontrolleri yaptı. Zabıta memurları ayrıca temizlik malzemelerinde KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığını detaylı olarak inceledi.

Fırındalar gramaj ve hijyen denetimi yağan ekipler, kurallara uymayan iş yerleri ve imalathane sahiplerini uyardı.

Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin titizlikle çalıştığını dile getirerek, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimlerde esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Böylece esnaf da eksikliklerini gideriyor" dedi.

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