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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova’da başladı

İHA

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova’da başladı

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları (International Martial art's Olympic) seçmeleri Terma City’in ev sahipliğinde 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriyor.
Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpik Komitesi, dünyada ilk kez dövüş sanatları branşlarında çoklu spor etkinliğine imza atılmaya hazırlanıyor. 20 mayıs 2 haziran 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları’nın seçmeleri için dünyanın dört bir yanında 350 sporcu Yalova’ya geldi. Terma City Otel’in eve sahipliği ve ana sponsorluğunda yapılan organizasyon çerçevesinde komite tarafından basın toplantısı düzenlendi.

80 ülkeden katılım bekleniyor
Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpik Komitesi Başkanı Fikret Ünal, organizasyon için şu ana kadar 40 ülkeden talep olduğunu ve bu sayının 80 ülkeye çıkmasını beklediklerini ifade etti. Organizasyona ülkelerin milli olimpiyat komiteleri ve spor bakanlıklarının temsilcilerini de katılacağını kaydeden Ünal, büyük takipçisi olan dövüş sanatlarının birçoğunun olimpik spor olarak gösterilmediğine dikkati çekti. Bu çerçevede yola çıktıklarını söyleyen Ünal, “Dünyadaki bu mazlum, mağdur federasyonların sesi olacağız bundan sonra. Güç birliğiyle daha büyük hedeflere yürüyeceğiz inşallah. Yapılacak olimpiyatların ardından iyilerin iyisi olimpiyatları olacak. Olimpiyat şampiyonlarıyla yapılacak bu yarışmada ilk 4’de araç vereceğiz” dedi.

İlk etaptaki seçmeler 3 branşta yapılıyor
Proje Koordinatörü Erkan Varol ise Özbekistan, Türkmenistan Azerbaycan, Senegal, İran, Almanya ve Hollanda gibi bir çok ülkeden organizasyona katılım olduğunu anlattı. Varol, seçmelerin kick boks, wushu ve MMA branşlarında yapıldığını söyledi. Varol, seçmelerde kıran kırana geçen mücadeleler bir çok ülkede canlı olarak yayınlandığını sözlerine ekledi.
Büyük bir organizasyona imza atan komite üyelerine teşekkür eden Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu ise sporculara başarı dileklerini sundu. Etkinliğin yaklaşık 150 ülkede canlı olarak yayınlanacak olmasının önemine dikkati çeken Çiloğlu, Türkiye ve Yalova turizmine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.
Basın toplantısının ardından müsabaka eşleşmeleri gerçekleştirilirken aynı anda kick boks gösteri karşılaşmaları yapıldı. 2 gün sürecek seçmelerde sporcular önümüzdeki ay gerçekleşecek Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları’na katılmak için ter dökecek.

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