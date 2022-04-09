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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk “Otomotiv Egzozculuğu” kursu tamamlandı

İHA

Türkiye’nin ilk “Otomotiv Egzozculuğu” kursu tamamlandı

Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Egzoz Ustaları ve Egzoz Emisyoncular Derneği tarafından organize edilen Türkiye’nin ilk “Otomotiv Egzozculuğu” kursunu tamamlayan 32 kursiyer sertifikalarını aldı.
Türkiye’de ilk defa açılan ve 6 ay süren 243 saatlik “Otomotiv Egzozculuğu” kursuna bir çok ilden 32 egzoz ustası katıldı. Kursu başarıyla tamamlanan ustalara belgeleri Egzoz Ustaları ve Egzoz Emisyoncular Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulunda verildi.
Yalova'daki bir otelde düzenlenen törende Türkiye'nin dört bir yanından gelen 85 egzozcu da hazır bulundu. Kursu tamamlayan ustalara belgelerini Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadrettin Doğan ve Dernek Başkanı Akay Aslan teslim etti.
Başkanı Aslan, okullarda egzozculukla ilgili herhangi bir bölüm bulunmadığını ifade etti.
Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin meslektaşının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş bir egzozculuk belgesi olmadığına değinen Aslan, şöyle konuştu:
“İşte bu kurs sayesinde bütün meslektaşlarımızın artık kendi mesleğimiz olan egzozculuğun belgesine kavuşmuş olacak. Ben şahsım ve tüm meslektaşlarım adına, Millî Eğitim Bakanlığı’na ve Yalova Halk Eğitim Müdürü Sayın Sadrettin Doğan’a, kendilerinin nezdinde personellerine teşekkürlerimi sunuyorum.”
Müdür Doğan ise kursu Türkiye’de ilk kez düzenlemiş olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Doğan egzozdan çıkan duman, canlıları ve bitkileri önemli ölçüde etkilediğine dikkati çekerek, “Bu kursu açmamızdaki en temel amaç egzozculuk mesleğini yürüten arkadaşlarımızın bu konuda yeterli eğitimi almalarını sağlamak ve yaptıkları işin önemine dikkati çekmekti" diye konuştu.

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