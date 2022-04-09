Semt77 Yalovaspor - Darüşşafaka: 59-82

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Özgür YILDIZ / YALOVA, (DHA)SALON: 90'ıncı Yıl

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

SEMT77 YALOVASPOR: Gallinat 19, Lee 2, Rupnik 4, Brown 4, Mert Celep, Starks 13, Efe Ergi Tırpancı 2, Muhammed Doğan Şenli, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 15, Ali Berkan Özçiftçi

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 7, Pineiro 3, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berke Atar 8, Boothe 25, McCullough 18, Troy Selim Şav 6, Sinan Güler 3, Görkem Doğan 2, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik 2

1'İNCİ PERİYOT: 11-21

İLK YARI: 26-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-59ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 82-59 yendi.

Maçın sonlarına yaklaşıldığında hakem Emin Moğulkoç ile bir taraftar arasında tartışma yaşandı. Taraftarın kendisine küfür ettiğini ileri süren Moğulkoç ile taraftar arasındaki olaya salondaki diğer taraftarlar tepki gösterdi. Soyunma odasına giden hakemin isteği doğrultusunda tüm salon boşaltıldı. Yaklaşık 20 dakika gecikme sonrası oynanan 23.4 saniye ile maç sona erdi.(DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-04-09 20:15:20



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