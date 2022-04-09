Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmelerinin boks şampiyonu Topaloğlu oldu

Terma City’in ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatlar seçmeleri boks branşında 92 kilonun şampiyonu Abuzer Toplaoğlu oldu. Birinciye kupası Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu verdi.

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları (International Martial art's Olympic) seçmeleri Terma City’de devam ediyor. 350 sporcunun katılımıyla gerçekleşen seçmelerde boks, wushu ve MMA branşlarında mücadeleler kıran kırana geçiyor. Boksta 92 kiloda karşılaşma boyunca İranlı rakibine üstünlük sağlayan Abuzer Topaloğlu sayı üstünlüğü ile şampiyonluğa ulaştı. 20 Mayıs 2 Haziran 2022 arasında yapılacak Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanan Topaloğlu’na kupasını Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu takdim etti.

Şampiyonluğa ulaşan Topaloğlu, izleyicilere güzel bir maç izlettirdiklerini dile getirdi. Çiloğlu, güzel bir mücadele izlediklerin ifade etti. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda 55 ülkeden yabancı misafirleri ağırlamanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Çiloğlu, bu tarz organizasyonlara her zaman kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

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