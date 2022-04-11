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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Altınova’nın Altın Gıdaları” tanıtıldı

İHA

“Altınova’nın Altın Gıdaları” tanıtıldı

5. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri, Altınova Belediyesi Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Konferans Salonu’nda yapıldı.
Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri’nin beşincisinde, “Altınova’nın Altın Gıdaları” ele alındı. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Yasin Özdemir, “Altınova’nın Altın Gıdaları” hakkında önemli bilgiler verdi.
Türkiye’nin sayılı Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ne sahip olan Altınova’nın kivi ve aronya coğrafi işaret alarak önemli bir başlangıç yaptığını ifade eden Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Yasin Özdemir, “Altınova’da son yıllarda başlayan Trabzon Hurması olarak da bilinen Cennet Hurmasının yetiştirilmesi alternatif ürün açısından oldukça önemlidir.
2021 yılında Yalova’da 29 bin ton kivi hasat edildi. Büyük tüketim merkezlerine yakınlığı Altınova İlçesini kivi üretim depolama ve pazarlama merkezi yapmıştır. Altınova çevresinde bulunan 6 adet soğuk hava tesisinin kapasitesi 15 bin tonu aşarak, sadece Yalova değil Karadeniz Bölgesi üretimi de bu yörede depolanmakta ve pazarlanmaktadır.
Bunlar da dikkate alındığında KİVİ üretim depolama, ambalajlama ve pazarlamasının Yalova’ya katkısı 100 milyon TL’ye yaklaştığı söylenebilir. Kivi üretiminde verim rakamları Türkiye genelinde dekara 2,26 ton olarak gerçekleşirken, bu oran Yalova'da 4,51 ton olarak gerçekleşerek dekardaki verimiyle de Yalova adı ön plana çıkmıştır.
Altınova ilçesi Sermayecik Köyünde üretilen ve çoğunlukla İstanbul'a satılan "Yediveren" Çileğin marka değerinde bir üründür. Aroması, lezzeti ve uzun raf ömrüyle ilgi gören "Sermayecik Çileği", ilçe merkezine 16 kilometre uzaktaki 100 haneli köyde 200 dekarda 50 yılı aşkın süredir üretiliyor.
Trabzon hurması, kivi ve aronya zengin bir vitamin, mineral, antioksidan, fitokimyasal ve lif kaynağıdır. Bu meyveler sağlığa faydalı etkilerini yanı sıra endüstriyel kullanım için büyük bir potansiyele de sahiptir. Bu meyvelerin ıskarta, artık veya atıklarının da işlenerek katma değerli ürünlerin elde edilmesi mümkündür.
Sofralık olarak değer taşımayan küçük boyuttaki kivilerde bu üretim artışına bağlı olarak artmaktadır. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde son yıllarda kividen pestil, reçel, marmelat, cezerye ve sirke gibi ürünlerin geliştirilmesi konusunda özel sektör ve belediyeler ile koordineli olarak çalışmalar yapılmaktadır.
Kivi üreticiliğinde, ticari değeri düşük kivilerin uzun süre muhafaza edilmesi büyük bir problem olarak üreticilerin karşısına çıkmaktadır. Genellikle soğuk hava depolarında saklanan kiviler önemli ölçüde enerji ve yer sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlar, üreticiyi üretmiş olduğu kivileri piyasa değerinin altında satmaya zorlamaktadır. Bu nedenle küçük boyuttaki veya hasar görmüş kivilerin alternatif yöntemler ile değerlenerek hızlı şekilde pazara sunulması üreticilere fayda sağlayabilecektir. Yurt dışında da benzer düşünceyle aşırı olgun veya kısmen kurumuş kivilerden, pestil üreterek ekonomik değer kazandırmak konusunda çalışmaların yapıldığı görülmektedir” diye konuştu.
Programın sonunda, Dr. Yasin Özdemir’e Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından teşekkür plaketi verildi.

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