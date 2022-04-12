AK Parti Yalova milletvekillerinden Altınova'ya altyapı müjdesi

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Altınova Çavuşçiftliği Kuzeyi Kanalizasyon ve İçme Suyu Projesinin ihalesinin gerçekleştirildiğini ve yapımına Ramazan Bayramı’ndan sonra başlanacağını müjdeledi.

Büyükgümüş ve Akyol, müjdeli haberi Yalovalılarla paylaştı. 27 milyon 500 bin TL’ye ihale edilen projenin yer teslimi 7 nisanda yapılıyor. Çalışmanın içme suyu hattı imalatını kapsayan kısmında toplam 29 bin 365 metre şebeke hattı planlanırken, bu hattın bin 553 metresini ana boru hattı oluşturuyor. Toplamda 3 bin metre evsel 600 adet abone bağlantısının yapılacağı projede, mevcut abone sayısı ise 450 olduğu bildirildi. Çalışmalarda toplamda 40 yangın hidrantının yapımı da planlandı.

Kanalizasyon hattı imalatına ilişkin ise 27 bin 607 metre olarak hat yapımı planlanan projede aynı zamanda 1 paket terfi istasyonu yer alıyor. Söz konusu kısımda ayrıca 1 adet yatay delgi metodu kullanılarak menfez geçilecek.

Büyükgümüş, projenin önemine vurgu yaparak Altınova ve Yalova’ya yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Büyükgümüş, çalışmaların Altınova Belediyesi tarafından tamamlandığını belirterek "Hem kanalizasyon hem de içme suyu konusunda önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Bu projeyle hemşehrilerimiz daha sağlıklı bir altyapıya kavuşmuş olacak” diye konuştu.

“Altınova’ya modern altyapı hayırlı olsun”

Milletvekili Akyol çalışmanın İller Bankası Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri desteği çerçevesinde yüzde 50'si hibe yüzde 50'sinin ise kredi verilerek yapılacağını söyledi.

Akyol, projenin Altınova’da uzun yıllar altyapı ihtiyacını karşılayacak ve modern bir yapıyı sağlayacağını dile getirerek, “Yalova’mızın tamamında AK Parti hizmetlerini sürdürmeye devam ediyoruz. Altın beldemiz Altınova olmak üzere tüm Yalova’mıza hayırlı olsun” dedi.

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