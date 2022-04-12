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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da 5 bin binanın depremde yıkılması bekleniyor

İHA

Yalova'da 5 bin binanın depremde yıkılması bekleniyor

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Yalova’nın İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlandı. TAMP Genel Sorumlusu Emine Karagöz Ataman, "Eski yapı stokunun riskleri gözönünde bulundurularak en üst risklere göre hazırlanıyoruz. Yalova’da 5 bin civarında bir binanın yıkılması bekleniyor. Bu yıkıma dayalı olarak da bin 730 civarında bir can kaybının yaşanacağı tahmin ediliyor" dedi.

Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürü Hülya Aygültelli, İRAP çerçevesinde ildeki tüm kurumların bir afet öncesinde alacağı önlemler ve yapacağı planların belirlendiğini dile getirdi. Yalova’da deprem başta olmak üzere tüm afetlere yönelik planlamanın yapıldığını ifade eden Aygülteli, “Biz 6 Ocak 2021 tarihinde bu çalışmalara valilik oluru ile başladık. Mart, nisan gibi de bu anlamdaki çalıştaylarımızı düzenledik. Tüm kurum, STK, meslek odalarından 21 kurum bu çalıştaylara katıldı. 50 kişilik bir grupla plan hazırlandı. Şehrimizi afetlere yönelik dirençli hale getirilmesi ve toplumun afetlere karşı bilinçli hale getirilmesi de yine temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. 15 temel hedef ve 84 eylemi belirleyerek bir afet öncesinde ne gibi çalışmalar yapacağımızı planladık. 21 kurum kendi yönetmelik ve yasal yükümlülüklerine göre tedbirler alacaklar” diye konuştu.

Yalova’da meydana gelecek deprem ve diğer afetlerin anı ve sonrası ise TAMP ile planlanıyor. Bu plan hakkında bilgiler veren, TAMP Genel Sorumlusu Emine Karagöz Ataman ise, “2015 yılından beri TAMP yapılıyor. TAMP Ulusal ve yerel olarak ikiye ayrılıyor. Bu planda 26 çalışma grubu var. Bu plana dayalı olarak her yıl masa başı tatbikatları yapılır. Bu tatbikatlarda senaryo AFAD Deprem Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi (RED) tarafından belirlenir. AFAD RED’in çalışması, daha çok var olan eski yapı stoku üzerinden ve 1999 Marmara Depremindeki yapılardan referans alınarak yapılan hesaplamalarla devam ediliyor. Genelde çalışırken biz senaryoların en üst boyutundan yola çıkarak hesaplama yapıyoruz. Masa başı tatbikatlarına ilaveten bir de bölgesel tatbikatlara katılıyoruz. Yapılan hesaplamalar Yalova’nın yeni yapı stokuna geçmesi ile birlikte biraz farklılık gösterebilir. Yeni yapı stoku AFAD RED Programına geçmedi. O nedenle eski yapı stokunun riskleri göz önünde bulundurularak en üst risklere göre hazırlanıyoruz. Yalova’da 5 bin civarında bir binanın yıkılması bekleniyor. Bu yıkıma dayalı olarak da bin 730 civarında bir can kaybının yaşanacağı tahmin ediliyor. Yalova’da bir afette yaşanacak can kayıpları yaz ve kış sezonlarına göre de değişkenlik gösterir. Yaz sezonunda can kaybının daha fazla olması beklenir. Bu en üst düzeyde bir hesaplamadır” dedi.

Bir afet anında atılacak her adımın bu planla belirlendiğinin altını çizen Ataman, Yalova merkez, ilçe ve beldelerde toplamda 88 adet toplanma alanın bulunduğunu ifade etti.

Deprem sonrasında lojistik faaliyetleri hakkında ise TAMP Genel Sorumlusu Emrah Kılavuz bilgi paylaştı. Kılavuz, tüm spor salonlarını afet sonrasında lojistik faaliyetlerde kullanmak üzere depo alanı olarak kullanılmasının planlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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