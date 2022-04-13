Ayı ile burun buruna gelecekken aldıkları kararla ölümden döndüler Keşfetmek istedikleri mağara ayı ini çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayı ile burun buruna gelecekken aldıkları kararla ölümden döndüler Keşfetmek istedikleri mağara ayı ini çıktı

İHA

Ayı ile burun buruna gelecekken aldıkları kararla ölümden döndüler Keşfetmek istedikleri mağara ayı ini çıktı

Ormanlık alanda keşfettikleri mağaranın derinliklerine inmekten son anda vazgeçen dağcılar, ölümden döndüklerini bölgeye yerleştirdikleri fotokapan görüntülerini izleyince anladı.
Yalova Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf İşsever, arkadaşıyla merkeze bağlı Kurtköy ormanlık alandaki mağarayı keşfetmek için bölgeye gitti. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından alana ulaşan ikili mağaradan içeri giriş yaptı. Girişte ayı izlerini fark eden dağcılar planladıkları keşiften son anda vazgeçerek mağaranın derinliklerine inmekten vazgeçti. Mağarada sesle çıkaran dağcılar herhangi bir tepki almamalarına rağmen daha fazla riske girdi. Daha sonra mağaradan çıkan dağcılar, girişi gören bölgeye fotokapan yerleştirdi.
Bir hafta sonra yine aynı yere bu kez ayı korkusu nedeniyle 6 kişilik bir ekiple giden İşsever, fotokapan görüntülerini izleyince ölümden döndüklerini anladı. Kendilerinden 7 saat sonra mağaran çıkan dev boz ayı ile burun buruna gelmekten son anda kurtulan İşsever, yaşadıkları macerayı “Azmettirici” adlı “youtube” kanalında da paylaştı.
“İçeri girseydik şu an muhtemelen ölmüştük”
İşsever, 2000’li yıllarda mağaraya giren dağcıların ‘Yalova’nın en güzel mağarası’ diye tanımladıkları alanı keşif yaparak “youtube” kanalında paylaşmak istediklerini söyledi. Riske girmeyerek doğru bir karar aldıklarını söyleyen İşsever, şöyle konuştu:
“Ayının izleri inanılmaz büyüktü. Tabi bu bizi baya ürküttü. Çünkü ayı gerçekten orada alt odalardan birinde yatıyor olabilirdi. Ses çıkarmamıza rağmen hiçbir şekilde tepki vermedi. Ses çıkarmadı. Fotokapan görüntülerinde biz oradan ayrıldıktan 78 saat sonra çıkıyor ayı. Biz ilk gittiğimizde de aslında oradaymış. Bir hata yapsaydık ve içeri girseydik şu an muhtemelen ölmüştük. Kaçış şansımız hiçbir şekilde yoktu. Mağara çok fazla dardı.
Ayı mağara keşfinden vazgeçirmedi
İkinci kez bölgeye gittiklerinde görüntüleri izleyince yine keşiften vazgeçtiklerini anlatan İşsever, “Mağaranın ilk bölümüne gidip tekrar fotokapanı bıraktık. 2 hafta sonra ilk odaya, fotokapanı bıraktığımız yerden görüntülere tekrar bakacağız. Süreci izleyeceğiz tekrar mağaraya girip çıkıyor mu? Daha sonra mağarayı duruna göre keşif yapacağız.
Daha önce de ayı ile karşılaştı
Daha önce Armutlu ilçesin Taz Dağları’nda yine ayı ile karşılaştığını ifade eden İşsever, yavaş hareketlerle bölgeden uzaklaştığını fakat gözlüğünü unuttuğunu fark edince yeniden geri döndüğünü anlattı. Ayıyı ses çıkartarak uzaklaştırdığını anlatan İşsever, insanların delice davrandıklarını düşünse de dağcıların risk almadığına dikkati çekti.
Yalova’da keşfedilmesi gereken bir çok yeri olduğunu ve bunları tanıtmak istediğini sözlerine ekleyen İşsever, bu alanların turizme kazandırılması gerektiğini savundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da yolcu minibüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Yalova’da yolcu minibüsü alev alev yandı
Yalova'da 5 bin binanın depremde yıkılması bekleniyor
YEREL HABERLER Yalova'da 5 bin binanın depremde yıkılması bekleniyor
AK Parti Yalova milletvekillerinden Altınova'ya altyapı müjdesi
YEREL HABERLER AK Parti Yalova milletvekillerinden Altınova'ya ...
Yalova Valisi Muammer Erol, “Bütün bölge müdürlüklerinden şikayetçiyim”
YEREL HABERLER Yalova Valisi Muammer Erol, “Bütün bölge ...
Yalova’da müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat
YEREL HABERLER Yalova’da müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat
“Altınova’nın Altın Gıdaları” tanıtıldı
YEREL HABERLER “Altınova’nın Altın Gıdaları” tanıtıldı
Vasiyetle başlayan iftar yemeği 32'nci yılında
YEREL HABERLER Vasiyetle başlayan iftar yemeği 32'nci yılında
Altınova’da marketler mercek altında
YEREL HABERLER Altınova’da marketler mercek altında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.