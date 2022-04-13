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7 yaşındaki evlatlarını trafik kazası sonucu toprağa veren aile adalet istiyor

İHA

Ara tatilde ailesiyle gittiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybeden 7 yaşındaki Kaan Şimşek Yalova'da toprağa verildi. Cenazede acılı aile, kazaya sebebiyet verdiklerini iddia ettikleri sürücünün tutuklanmasını istedi.

7 yaşındaki evlatlarını trafik kazası sonucu toprağa veren aile adalet istiyor

Ara tatilde ailesiyle gittiği İstanbul’da geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybeden 7 yaşındaki Kaan Şimşek Yalova’da toprağa verildi. Cenazede acılı aile, kazaya sebebiyet verdiklerini iddia ettikleri sürücünün tutuklanmasını istedi.
Yalova Atatürk İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, annesiyle birlikte ara tatilde İstanbul’da yaşayan teyzesinin yanına gitti. Minik öğrencinin içinde bulunduğu otomobile başka bir aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, Kaan ve kuzeni araçtan fırlayarak yola savruldu. Kafasını kaldırıma çarpan minik Kaan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kuzeninin ise köprücük kemiği kırıldı. Beyin kanaması geçiren Kaan verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 7 yaşında hayata veda etti.
Talihsiz çocuğun cansız bedeni memleketi Yalova’ya getirildi. Kaan, Çınarlı Abdülkadir Camisi’nde öğle namazı sonrası gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Paşakent Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

“Oğlum yerde yatıyordu, nefes alamıyordu”
Ufak yaştaki evladını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan anne Dilek Altay Şimşek, kazaya sebebiyet veren sürücünün cezasını çekmesini istedi. Kaza sırasında araçta bulunan anne Şimşek, “Araba bize çok kötü, hızlı çarptı. Ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklar uçtu gitti hepsi. Oğlum yerde yatıyordu, nefes alamıyordu. Bize hızlı şekilde çarpan yakalansın, cezasını da çeksin. Oğlumu orada yatırdı. Tatile teyzesine gittik ama mutlu olamadan oğlumu gönderdi” diye konuştu.

“Karşı taraftan şikayetçiyiz”
Baba Erkan Şimşek ise kazada ailesinin bulunduğu otomobile çarpan aracın sürücüsünün hatalı olduğunu ileri sürdü. Diğer aracın hızlı olduğunu ifadede eden Şimşek, “Fren izi yok. Geldi arabaya çarptı. Çarpmanın etkilisiyle savruluyor araba kapı açılıyor. Ondan sonra çocuklar fırlıyor. Karşı taraftan şikayetçiyiz” ifadesini kullandı.

“Bir günde salıverilmesiyle acımız ikiye katlandı”
Amca Muhsin Şimşek ise görgü tanıklarının tekrar dinlenmesi ve konunun üzerine düşülmesini isteyerek, “Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Sürücünün çok kısa bir zamanda da gözetim altından salıverilmesinden rahatsız olduk. Şu anda çocuğumuzu kaybetmişiz. Bu şekilde bir günde salıverilmesiyle acımız ikiye katlandı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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