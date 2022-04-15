Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Vefik Arıca atandı

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Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Rektör Yardımcılığı görevine getirildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı yardımcılığına Prof. Dr. Vefik Arıca’yı atadı. Tıp Fakültesi’nin kurucu dekanı olan Arıca, rektör yardımcılığı görevini de aynı zamanda yürütecek. Arıca, kendisini bu göreve layık gören Bahçekapılı’ya teşekkür etti.

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