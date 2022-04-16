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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oral: El birliğiyle hizmetlere devam ediyoruz

İHA

Oral: El birliğiyle hizmetlere devam ediyoruz

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti MKYK üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a Altınova’da yapılacak olan yeni yatırımlardan dolayı teşekkür etti.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti MKYK üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a, Altınova Çavuşçiftliği Kuzeyi Kanalizasyon ve İçme Suyu Projesi ihalesinin gerçekleştirilmesi ve yapımının Ramazan Bayramı’ndan sonra başlanacağı müjdesinden dolayı teşekkür etti.
“Önemli bir sorununu daha çözüyoruz”
İlçede gerçekleştirilen tüm projelerin ve çalışmaların el birliğinde yürütüldüğünü hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova’mızın önemli bir sorununu daha çözüyoruz. Mücavir alanımız Çavuşçiftliği’nin hem kanalizasyon hem de içme suyu konusunda önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Bu projeyle vatandaşlarımız daha sağlıklı bir altyapıya kavuşmuş olacak.İlçemize bu hizmetin gelmesinde emeği geçen AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar’a, AK Parti MKYK üyesi ve Yalova Milletvekilimiz Sayın Ahmet Büyükgümüş’e, AK Parti Yalova Milletvekilimiz Sayın Meliha Akyol’a, AK Parti Altınova İlçe Başkanımız Sayın Hasan Zafer’e ve AK Parti Teşkilatlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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