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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova turizmde de var

İHA

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 1522 Nisan tarihleri arasındaki Turizm Haftasını kutladı. Başkan Oral, her alanda olduğu gibi turizm alanında da ilçenin gelişerek, bölgenin gözde yerleri arasına girdiğini dile getirdi.

Altınova turizmde de var

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 1522 Nisan tarihleri arasındaki Turizm Haftasını kutladı. Başkan Oral, her alanda olduğu gibi turizm alanında da ilçenin gelişerek, bölgenin gözde yerleri arasına girdiğini dile getirdi.
Başkan Oral, ilçede tarihi, sanayiyi, tarımı ve kültürü bir arada yürüttüklerini, bu değerlere turizmi de eklemek için ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Turizm ve tarih alanlarında ilçede ciddi çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Oral, “Çobankale kazı çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yıl itibariyle kazılar 365 gün devam edecek. Yalova Kıyıları Antik Liman ve Su Yüzey Çalışmaları ilçemizde devam ediyor. Bu çalışmalarda, M. S. 4. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar değişik dönemlere tarihlenen buluntular tespit edilmiştir. Yine aynı çalışmada kayıp Civetot/Kibotos Kalesi bulunmuştur. Öte yandan, 2021 yılında Helenapolis Antik Kenti Yüzey Araştırma çalışmaları da başladı.Altınova; Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Helenapolis Antik Kenti, Gölbey’in Evi ve Deniz Feneri gibi tarihi eserlere sahip ilçemiz tarihi zenginlikleriyle de önemli konumdadır. Ticaretin can damarı İpek Yolu’nun geçiş noktası, Evliya Çelebi’nin Seyahatnameyi yazmaya başladığı ve Osmanlı Beyliği’nin Haçlılara karşı ilk zaferini elde ettiği Bafeus Savaşı ile Beylik Düzeninden Devlet düzenine geçtiği Hersek Bölgesi ile Altınova tarihi bakımdan da birçok zenginliğe sahiptir. Dünya çapında kuracağımız müzelerle de ilçemizi önemli bir merkez olacaktır.
Doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan Altınova’da doğa turizminin gelişmesi için yoğun çaba harcanıyor. Çevrenin bozulmadan korunmasını amaçlayan eko turizmi diğer adıyla doğa turizmi, dünyada en hızla büyüyen sektör haline geldi. Türkiye’nin tek tapulu gölü olan Hersek Lagününün doğal zenginliği ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıp, içerisinde yer alan kuşların, göl içinde ve çevresindeki bitki örtüsünün ve diğer canlıların ilgili kurum ve kişilerle işbirliği içerisinde etkili bir şekilde korunmasını amaçlamakta.Askeri bölgeden belediyemize devredilen bin 40 hektarlık alanda yer alan doğal kum plajlı sahilimiz bizim açımızdan büyük önem taşımakta. Sahilin arkasında yer alan doğal zenginlikleri çok fazla olan ormanlık alan bölgemiz açısından ayrı bir önem taşımakta. Çok özel bitkileri ve doğal meyve ağaçlarını bünyesinde barındıran ormanlık alanda ilgili bilim adamlarıyla birlikte gerekli çalışmalar başlatıldı. Türkiye’de ilk ve tek olan Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi, Doğa Eğitim Merkezi ile Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçemiz ilçemiz turizmi açısından büyük önem taşımakta. Okullar önemli ve özel kentlere nasıl geziler düzenliyorsa Hersek bölgemize de aynı şekilde gezi turları düzenlenecek. Ülkemizin tek tapulu gölü olan Hersek Lagünü ve başta flamingolar olmak üzere 240 kuş türünün yer aldığı Kuş Otelimiz, Osmangazi Köprüsü’nün hemen bir ayağının altında bulunan 2 kilometrelik Hersek sahilimiz, kent ormanlarımız turizm değerlerimiz olmaktadır. Kardeşliği, tarihi, sanayiyi ve kültürleri doğasında buluşturan Altınova olarak; sahip olduğumuz değerleri harekete geçirerek bölgemize katma değer kazandırmayı amaçlamaktayız” diye konuştu.

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