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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

İHA

Yalova polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklanırken, 3 bin 356 adet sentetik ecza tablet hap, 238,63 gram esrar, 27,32 metamfetamin ve 10.52 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Yalova polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklanırken, 3 bin 356 adet sentetik ecza tablet hap, 238,63 gram esrar, 27,32 metamfetamin ve 10.52 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 06 plaka otomobilde dedektör köpek Gölge ile yapılan aramada, 3 bin 356 adet sentetik ecza tablet hap ve 5,83 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan M.İ.K. ve M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekip görevliler YalovaBursa karayolunda durdurduğu 77 plaka araçta yaptığı aramada ise 238,63 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi. Araçtaki M.Ç.Ö. ve C.P. gözaltına alındı.
Sokak düzeyinde torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışmalarda ise Ç.Ç. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 14,09 gram metamfetamin ve 10,52 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan işlem yapıldı.
77 plaka araç ve sürücüsü E.A isimli şahıs üzerinde yapılan aramalarda ise tabanca ve 3,70 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında kullanmak için "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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