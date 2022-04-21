Geleceğin yazılımcıları Bilişim Vadisi’ni gezdi

Bilişim Vadisi’ni gezen Yalova Adnan Menderes Anadolu Meslek Lisesi Bilişim ve Yazılım Bölümü öğrencileri, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Geleceğin yazılımcıları hayallerindeki iş alanını yakından görmek için Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’ne gitti. Bilişim ve Yazılım Bölümünde okuyan öğrenciler, öğretmenler Serkan Kocabaş, Osman Gök, Fatma Aydoğan, Yunus Aydın ve Deniz Ünsal eşliğinde Bilişim Vadisi’nin tanıma imkanı buldu.
Daha sonra seminer salonunda ağırlanan öğrencilere Bilişim Vadisi ile ilgili sunum yapıldı.
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