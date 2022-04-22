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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’daki tersanede patlama: 3 yaralı

İHA

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Yalova’daki tersanede patlama: 3 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir tersanede bulunan bir tankta gaz ve oksijen sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 tersane işçisi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralanan 2 işçide ağır yanıklar oluşurken diğer işçinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri patlama sonrası tersanede kontroller gerçekleştirdi.
Patlama ile ilgili tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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