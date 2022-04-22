Yalova'da tersanede patlama; 3 yaralı

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Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA'da, bir tersanenin tankında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Altınova ilçesindeki özel bir tersanede meydana geldi. Tersanede bulunan bir tankta çalışma yapıldığı sırada gaz ve oksijen sıkışmasından kaynaklandığı öne sürülen patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların 1'inde hafif, 2'sinde ise ağır derecede yanıklar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-04-22 18:19:15



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