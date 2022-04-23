Yalova’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalovaİzmit karayolunda 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalovaİzmit karayolunda, Atatürk Bulvarı çıkışında meydana gelen kazada, Kocaeli istikametinde seyreden iki motosiklet çarpıştı. Kazada erkek motorlarından düşen kadın ve erkek sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Çarpışma sonrası sürücüler yere düştükten sonra yolda ilerlemeye devam eden motosikletleri birbirine girdi.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.