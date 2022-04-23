Yalova’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Yalovaİzmit karayolunda 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalovaİzmit karayolunda, Atatürk Bulvarı çıkışında meydana gelen kazada, Kocaeli istikametinde seyreden iki motosiklet çarpıştı. Kazada erkek motorlarından düşen kadın ve erkek sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Çarpışma sonrası sürücüler yere düştükten sonra yolda ilerlemeye devam eden motosikletleri birbirine girdi.
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.