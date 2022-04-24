Yalova’da kereste fabrikasında korkutan yangın

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Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren Kısmet Orman Ürünleri adlı işletmede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede tüm işletmeye yayılan alevlerde kereste ürünleri yanmaya başladı.

Yangına Altınova İtfaiyesi’nin yanı sıra Yalova ve Kocaeli illerinden de ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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