Yalova'da kereste fabrikasında yangın (2)

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5 SAATTE KONTROL ALTINDA

Yalova'nın Altınova ilçesinde kereste fabrikasında saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm üzerine kurulu kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kamyonet ve 2 forklift zarar görürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi. (DHA)Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)

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DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ

2022-04-24 08:08:52



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