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Böyle hobi ne görüldü, ne duyuldu En büyük hobisi avize temizlemek olan Uğur amcanın zamanı camilerde geçiyor

İHA

Böyle hobi ne görüldü, ne duyuldu En büyük hobisi avize temizlemek olan Uğur amcanın zamanı camilerde geçiyor

25 yıl avize imalatı yapan Uğur Sertoğlu’nun emeklilikteki en büyük hobisi avize temizliği oldu. Camileri tek tek gezen Uğur amca, hiçbir ücret almadan avizelerin temizliğini gerçekleştiriyor.
İstanbul’da 25 sene avize imalatı yaptıktan sonra emekliğe ayrılan 64 yaşındaki Uğur Sertoğlu, daha sonra Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesine yerleşti. Sertoğlu’nun emeklilik günlerdeki en büyük hobisi ise bir zamanlar üretimini gerçekleştirdiği avizelerin temizliği oldu. Başta evindeki avizelerin temizliyle hobi edinen Sertoğlu, sonrasında camilerdeki avizeleri temizliğine başladı. Uğur amcanın hobisi öyle bir hale geldi ki misafirliğe gittiği evlerde dahi kendisini avize temizlerken buldu.
“Allah rızası için yaparım”
Ramazan Bayramı öncesinde, Esenköy beldesindeki camilerde avize temizlemeye başlayan Sertoğlu, emeklilik sonrası avize temizliğini hobi edindiğini belirterek, “Ne zaman hangi camiye gitsem kafamı kaldırırım, avizelere bakarım. Hiç üşenmem. Hocaya sorarım, ‘Hocam avizeleri silebilir miyim?’ derim, ‘Sil’ der. Camilerde beni tanıyan hocalarımız bilirler, hiçbirinden para almam, Allah rızası için yaparım” diye konuştu.
Misafirlikteki evlerin avizesini temizliyor
22 yıldır Esenköy’de yaşayan 3 çocuk sahibi Sertoğlu, beldede misafirliğe gittiği evlerde dahi avize temizliği yaptığını dile getirerek, “Bu bende bir hobi oldu. Bir misafirliğe eve gideriz, hemen ilk işim kafayı kaldırıp avizelere bakarım. Ver oradan bir bez derim. Ya olmaz filan derler, pırıl pırıl yaparım” dedi.

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