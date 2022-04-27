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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova gastronomide de iddialı geliyor

İHA

Altınova gastronomide de iddialı geliyor

Yalova Altınova Belediyesi, gastronomi turizminde de söz sahibi olmak için çalışmalarını arttırdı.
Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü kefallerden yapılan ve yapımı yüzyıllar öncesine dayanan 'Kefal FümeLikorinos (Bereket balığı)' yemeği ile Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan 'Osmanlı Usulü Hersekzade Çorbası'nı Türk mutfağına kazandıracaklarını bildirdi. Oral, bu çerçevede gastronomi alanında da çalışma yürüttüklerini söyledi.
Osmanlı arşivlerinden elde edilen bilgiler ışığında kendi aşçıları tarafından tarifin başarıyla yapıldığını belirten Oral, "Altınova, gastronomide de söz sahibi olacak. Yapacağımız çalışmalarla gastronomi turizmini de başlatmış olacağız” dedi.
İstanbul Balıkhane kayıtlarından Hersek Lagünü ile ilgili birçok belgeye ulaşıldığını söyleyen Başkan Oral, kefal balığının burada yüzyıllardır avlandığını ve ekonomik değerinin olduğunu bildirdi. Yüzyıllar önce tuzlanıp fıçılara basılan daha sonra da tütsülenen kefalin bir de pişirme usulüyle ilgili de tarihi belgelerden bulgular elde ettiklerini ifade eden Başkan Oral, “Bu pişirme usulüyle ilgili aşçılarımız bu bilgileri Osmanlı arşivleri üzerinde çalışan arkeologlarımızdan aldı. Tarifi tarihi kayıtlardan gün yüzüne çıkarıldı. Bizim bu bölgemize has olacak ‘Kefal FümeLikorinos (Bereket Balığı)’ için aşçılarımız çalışmalarını yaptı. Başarıyla bu tarifi uyguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilçemize ziyarete geldiğinde kendisine de ikramda bulunduk. Bunu Türk mutfağımıza kazandıracağız. Bu yemek yine o Osmanlı usulüyle yine aynı yöntemlerle yapılacak” diye konuştu.
Gastronomi alanında yaptıkları diğer bir çalışmayla ilgili de bilgi veren Başkan Oral, Osmanlı aş evlerinde yapılan ve tarifi çok zor olan tarihi bir çorbayı da Türk mutfağına kazandıracaklarını söyledi. Başkan Oral, “Tarifi çok zor olan bir Osmanlı çorbamız var. Osmanlı aş evlerinde pişen ve buğday ağırlıklı olan bir çorbamızı da gün yüzüne çıkarıyoruz. Tarihi Osmanlı Usulü Hersekzade Çorbası, lokantalarımızda pişirilecek ve satılacak” dedi.

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