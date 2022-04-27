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Yalova’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Yalova’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yalova’nın Armutlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Armutlu ilçesinde Keçi Kaya mevkiinde meydana geldi. Odunculuk yaptığı öğrenilen 3 kişi traktörle ormana gitti. Eğimli yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi Armutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen traktörün altında kaldığı öğrenilen yaralılardan Emir Coşkun (29) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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