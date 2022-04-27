Bakan Varank: Muhalefetin vizyonsuzluğuyla kaybedecek bir saniyemiz yok (2)



'DÜNYANIN EN TEKNOLOJİK GEMİLERİNİ EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ ÜRETEBİLİYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova Valiliği'ni ziyaretinin ardından Altınova Tersaneler Bölgesi'ne gelerek burada SANMAR Denizcilik tarafından üretilen 2 römorkörün teslimi ve 1 römorkörün denize indirilmesi törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, römorkörlerin küçük görünseler de çok büyük tonajlı gemileri çekebilen, oldukça önemli işlevler görebilen, yangın söndürmeye, kurtarma çalışmalarına katılabilen çok yüksek teknolojili gemiler olduğunu söyledi. Bu gemilerin Yalova'da üretilip tüm dünyaya ihraç ediliyor olmasının gurur verici olduğunu belirten Varank, "Bizde de zamanında siyaset yapmış bir arkadaş, eskiden tersanecileri toplar ve derdi ki 'Artık tersane sektöründe iş yapmak, gerekli değil. Bizim, yüksek teknolojili alanlara taşımamız lazım kendimizi. Bırakın bu tersanecilik işlerini, kapatın bu tesisleri, başka sektörlere geçin.' Bu arkadaş, şimdi bir partinin genel başkanı. Şimdi geldiğimiz noktada görüyoruz ki dünyanın en teknolojik gemilerini bizim tersanelerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, vefakar ve cefakar emekçi kardeşlerimiz üretebiliyor" dedi.

'VERDİĞİMİZ TEŞVİK BELGELERİYLE, SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ülkeyi yatırımla ve üretimle kalkındırmakta kararlı olduklarını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sarı lacivert gemi, buradan Peru'ya gidecek. Diğer gemi, yurt içinde kullanılacak. İzmir, Aliağa'ya gidecek ama Aliağa filosundaki başka bir gemi, yurt dışına ihraç edilecek. İşte üreterek, ihracatla büyüyen Türkiye, bu demek. İnşallah gemi sektörümüzü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, desteklemeye devam edeceğiz. Elimizdeki bütün imkanlarla, gerek mobilite sektöründe bu alanı nasıl kalkındırırız, bu sektörün ihtiyaçlarını makinesinden navigasyon sistemlerine, elektroniğine kadar nasıl destekleriz bunları sağlayarak, gerek verdiğimiz teşvik belgeleriyle bu gemilerin inşasını kolaylaştırarak, sektörü desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Peru'ya gidecek römorkörü inceleyen Bakan Varank, daha sonra beraberindekilerle Aliağa'ya gidecek römorköre binerek, denize açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-04-27 21:12:38



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