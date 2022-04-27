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Bakan Varank: “Dertleri ne çevre ne ağaç, bunların derdi iktidarı devirmek, buna müsaade etmeyeceğiz” "İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar aslında o işbirliğinin diyeti mesabesinde" "Ankara Keçiören’de bir eve gidiyor, bakıyorsunuz aslında evin elektrikleri açık. Kılıçdaroğlu gitmeden ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da açmışlar, böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz"

İHA

Bakan Varank: “Dertleri ne çevre ne ağaç, bunların derdi iktidarı devirmek, buna müsaade etmeyeceğiz” "İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar aslında o işbirliğinin diyeti mesabesinde" "Ankara Keçiören’de bir eve gidiyor, bakıyorsunuz aslında evin elektrikleri açık. Kılıçdaroğlu gitmeden ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da açmışlar, böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bunların derdi ne çevre, ne ağaç, ne yeşillik. Bunların derdi, bu iktidarı öyle veya böyle devirmenin derdinde olmak. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Gönül Sofrası Buluşması’na katıldı. Varank, Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla iftar yaptı.
İftar sonrasında bir konuşma yapan Varank, kendilerinin Türkiye’yi kalkındırmak için çalışırken bir kesimin ise Türkiye’yi eski karanlık günlerine döndürmek istediğini ifade etti.

“Gezi’de ne yaptığınızı hepimiz gayet iyi biliyoruz”
Gezi Parkı olaylarıyla ilgili mahkeme kararı sonrasında muhalefetten yapılan açıklamalara tepki gösteren Bakan Varank, şöyle konuştu:
“İşte CHP’nin Grup Başkanvekili, bir mahkeme kararı sonrası, Gezi süreciyle ilgili, neler söyledi, Cumhurbaşkanımıza hangi hakaretleri yaptı, muhtemelen siz de takip etmişsinizdir. Bu ülkedeki Gezi hadisesi aslında bu ülkeye kurulmuş tuzakların en büyüklerinden bir tanesiydi. Gezi döneminde kendilerini çevreci olarak göstermeye çalışan bir güruh insan, vandallıkla, yakıp, yıkmayla biz acaba bu iktidarı nasıl deviririz, bunun derdine düştüler. Bunu o zaman itiraf da ettiler. Açıp bakın o zamanki gazeteleri, televizyonları, neler söylüyorlardı, ‘Hadi 3 gün daha direnelim, bu iktidarı devireceğiz’ diyorlardı. ‘Hadi Taksim Meydanı’nı işgal edelim, biraz daha burayı işgal altında tutalım, bu iktidardan kurtulacağız’ diyorlardı. Yani, meşru seçilmiş bir hükümeti, gayri meşru yollarla nasıl devireceklerini kendileri itiraf ediyorlardı. Şimdi çıkmış, diyorlar ki, ‘Gezi zamanı bizim yaptığımız şeyler özgürlükle alakalıydı. Bunu kimseye yutturamazsınız. Gezi’de ne yaptığınızı hepimiz gayet iyi biliyoruz. Her tarafı yakıp yıktığınızı, kamu malına zarar verdiğinizi, otobüsleri, kamu binalarını nasıl tahrip ettiğinizi biz çok iyi hatırlıyoruz.”

“Bunların derdi iktidarı devirmek”
Gazi Parkı olayları sırasında Başbakanlık’ta çalıştığını ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndan aşağıya iş makinalarıyla gelip Başbakanlık Ofisi’ni işgal etmeye kalkıldığını ifade eden Bakan Varank, “Bu mu özgürlük, bu mu çevreden yana olmak. Şimdi onları yapanlar, mahkemeden gerekli cezayı aldıklarında, ‘Adalet bu mu?’ diyorlar. Evet, adalet bu. Mahkeme sizin lehinize karar verdiğinde adaleti kabul ediyorsunuz. Sizin aleyhinizde karar verdiğinde adaleti kabul etmiyorsunuz. Böyle bir anlayış olmaz. Bunlar gerçekten özgürlükçü olsalardı, bundan önceki belediye döneminde nasıl ağaç katliamları bu şehirde yapıldı onların hesabını sorarlardı. Eğer bunlar gerçekten çevreci olsalardı. İstanbul Beşiktaş’ta o canım 100 yıllık çınarlar kesildiğinde bir tanesi ses çıkarırdı ama hiçbirinden ses gelmedi. Bunların derdi ne çevre, ne ağaç, ne yeşillik. Bunların derdi, bu iktidarı öyle veya böyle devirmenin derdinde olmak. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir kişinin terör ile ilgili gözaltına alınmasına da değinen Bakan Varank, şahsın Kandil’de PKK’lılarla kalaşnikofla çekişmiş fotoğrafları olduğuna dikkati çekti. Demokrasi namına belediyelerde seçim kazandıkları iddia eden kişilerin kirli ittifaklara girdiğini ifade eden Varank, “Nasıl terör örgütü mensuplarıyla işbirliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar aslında o işbirliğinin diyeti mesabesinde” açıklamasında bulundu.
Bakan Varank, terör örgütü ile işbirliği içine olanlarla asla bir araya gelmeyeceklerini söyledi. Enflasyonda yaşanan süreçlerin herkese acı verdiğini dile getiren Bakan Varank, bunun nedeninin enerji fiyatlarındaki artış ve yurt dışındaki gelişmelerden kaynaklandığını söyledi. Varank, geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin enerjiye 55 milyar dolar harcadığını, bu yıl bunun 80 milyar doları aşacağını ifade etti.

5 liralık maliyetin 1 lirası faturalara yansıyor
Enerjideki yüksek maliyetlerin yansıtmamaya çalıştıklarına değinen Bakan Varank, “5 liralık faturayı biz size 1 lira yapıp 4 lirasını başka alanlardan bir şekilde ödemeye çalışıyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla da fakire, fukaraya, garip gurebaya, ihtiyacı olana da yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye’de 2 milyondan fazla kardeşimiz elektrik desteği alıyor. İhtiyacımız olan başka kardeşlerimiz varsa Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurup bu destekten faydalanabilir. Biz 500 bin ailemize doğalgaz desteği veriyoruz. Bu destekten de ihtiyacı olan kardeşlerimiz faydalanabilirler” dedi.

“Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz”
Muhalefetin eleştirilerine tepki gösteren Varank, sosyal devlet anlayışının AK Parti iktidarları döneminde yaşandığını ifade etti. Bu yıl sosyal devlet anlayışıyla 100 milyar lirayı vatandaşların desteğine sunacaklarını kaydeden Bakan Varank, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin yaygınlığının başka bir ülkede olmadığına vurgu yaptı. Tüm vatandaşların sağlık güvencesi altında olduğunu belirten Varank, “Bunları görmeyen duymayan muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik faturasını ödemediği için elektrikleri kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören’de bir evi gidiyor, bakıyorsunuz aslında evin elektrikleri açık Kılıçdaroğlu gitmeden ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz” dedi.
Varank, Kılıçdaroğlu’na CHP’li belediyelere giderek bugüne kadar kesilen su aboneliklerini incelemeye davet etti. Varak, İstanbul’da bugüne kadar 400 bin su aboneliğinin kapatıldığını sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Varank’a hediye takdim etti.
AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de programa katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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