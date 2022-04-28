Yalova’da bayram öncesi gıda denetimleri arttı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gıda denetim ekiplerince yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gerçekleşen denetimlere hız verildi.

İl Müdürü Suat Parıldar da bir işletmenin lokum üretim ve satış yerindeki denetimlerine katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği risk esasına göre yapılan denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, ambalajları, bulundukları dolapların ısı derecelerinin uygun olup olmadığı, gıda üretiminde kullanılan hammaddelerin kodekse uygunluğu ve işletme hijyeni öncelikli olarak kontrol ediliyor.

Müdür Parıldar vatandaşlara yaptığı çağrıda, tüketicilerin gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile gıda ürünlerinde olumsuz bir durumla karşılaştıklarında ALO 174 Gıda Hattına ihbarda bulunmalarını veya il ya da ilçe müdürlüklerine başvurmalarını söyledi.

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