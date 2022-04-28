Yalova Terma City´den bayrama özel 90'lar programı



YALOVA, (DHA)Yalova´da bulunan Terma City, "Bayram keyfini uzaklarda aramayın" mottosuyla misafirlerine bir bayram paketi hazırladı. Misafirlerini 90´lar konseptiyle karşılamaya hazırlanan tesiste bayramın ilk günü Zeynep Dizdar sahne alacak. 2´nci gün Ömür Gedik´in sahne alacağı otelde bayramın son gününde ise Ferda Anıl Yarkın sahnede olacak.TERMA CİTY´DE BİRÇOK İMKAN MEVCUTBayram öncesi otelden yapılan yazılı açıklamada, "Terma City, 8 adet aile hamamı, erkek ve kadın ayrı hamamları, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, pilates stüdyo, sauna, solaryum, 11 adet terapi odası, termal sıcak su havuzu, 3 tane VIP terapi salonu ve vitamin barı ve yemekleriyle birçok imkanı bayramda misafirlerine sunuyor. Ayrıca Terma City konuklarına özel eğitmenler eşliğinde fitness programları, Spa paketleri, doğa yürüyüşleri, kültür turları, atv turları, bisiklet kiralamaları açık havada spinning gibi faaliyetler ile sağlık vaat ediyor. Otel, kış bahçesi ve açık sosyal alanları ile doğa ile iç içe temiz havada vakit geçirmek isteyenlere uygun bir ortam oluşturuyor" denildi DHA-Genel Türkiye-Yalova / Termal

2022-04-28 11:03:19



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