Başkan Oral: "Her zaman engellilerin yanındayız"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, engelli bireyler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. Oral, "Her zaman engellilerin yanındayız" dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Altınova Belediye Düğün Salonu’nda engelli bireyler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. İftarda konuşan Başkan Oral, engelli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Sizlerle bu güzel Ramazan akşamında aynı sofrayı paylaştığım için gerçekten mutluyum. Salgın döneminde ayrı kaldık, bu güzel sofralarda buluşamadık. Şimdi uzun zamandır göremediğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi görüyoruz.

Altınova’da engelli bireylerimizin tüm konularına hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ben, her zaman sizlerin yanında olduğumu ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

İftar programına Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de katıldı.

