Yalova İl Özel İdaresi’nden spor kulüplerine malzeme desteği

Yalova İl Özel İdaresi tarafından kentteki amatör spor kulüplerine 85 bin liralık malzeme desteği sağlandı.

Yalova 1 Nolu Amatör Saha’da gerçekleştirilen törende Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) 430 adet futbol topu teslim edildi. Vali Muammer Erol’un da katılımıyla gerçekleşen törende konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, amatör spor kulüplerine destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yalova’daki sportif faaliyetlerin son derece gelişmiş durumda olduğuna dikkati çeken Soygüzel, “Biz de bu anlamda tek tek spor kulüplerimizle bu çalışmayı organize etmek yerine her yıl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzla gayet koordineli iş birliği içinde çalışıyoruz. İl Genel Meclisi olarak sporun, sanatın, kültürel çalışmaların daha üst seviyelere çıkması için gayret içindeyiz. Bu anlamda inşallah malzeme desteği, köylerimizdeki spor kulüplerimizin başarısının artmasına bir nebze de olsa katkıda bulunacaktır. Köyde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapmasını teşvik etmek manasında bir nebze de olsa katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

Soygüzel, gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi konusunda önemli role sahip olan amatör kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Verilen destek hakkında bilgi veren Yılmaz, “Bugün burada yaklaşık 85 bin lira değerinde 430 tane futbol topunun dağıtımını amatör spor kulüplerine gerçekleştireceğiz. Sadece malzeme desteği değil, İl Özel İdaremiz sorumluluk sahasında olan spor tesislerimizin bakım onarımlarını da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul, sağlanan destek nedeniyle teşekkür etti.

Ardından spor malzemeleri Yalova ASKF’ye teslim edildi.

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