Kocadere’de katledilen 830 şehit anıldı Köy Muhtarı Volkan Varol, “Burada yaşanan bir cephe savaşı değildir. Kadın ihtiyar, çocuk savunmasız masum insanlara yapılan bir soykırımdı. İnsanlık dışı vahşettir”

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan askerleri, Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 şehit düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı Kocadere İlkokulu önündeki yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Kocadere Şehitlik Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende anıta çelenk bırakılmasının ardından konuşma yapan Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol, bundan 101 yıl önce Yunan işgal kuvvetleri, Rum ve Ermeni çetelerinin zulüm ve vahşetiyle köylerinde soykırım yapıldığını söyledi.



Yanarak ve boğularak şehit oldular

Kocadere ve Şenköy halkından 830 masum insanın Bekir onbaşının evinde yakılarak ve bir kısmı da denizde boğularak katledildiğini dile getiren Varol, şunları kaydetti:

“Burada yaşanan bir cephe savaşı değildir. Kadın ihtiyar, çocuk savunmasız masum insanlara yapılan bir soykırımdı. İnsanlık dışı vahşettir. Vatan, namus ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu vatan toprağının her karışında şehitlerimizin kanları vardır. Bedelini şehitlerimizin kanlarıyla ödediğimiz vatanımız bizlere emanettir. Şanlı tarihimizde olduğu gibi bugün de vatanımızı bölmek isteyen hainlerin karşısında dimdik duracağız. Kutsal emanetimize canımız pahasına sahip çıkacağız. Kahraman şahit ve gazilerimiz. Emanetiniz, emanetimizdir. Huzur içinde uyuyun. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun.”



Savaş ahlakı hiçe sayıldı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Uğur İnan ise Yunan ve Ermenilerin Anadolu’da yaptığı katliamlardan birisinin de Kocadere’de yaşandığını söyledi. İnan, savaşın bir ahlakı olduğuna dikkati çekerek, “Bu ahlak, aman diyene, çocuklara, kadınlara dokunmayacaksın ilkesidir. Bugün burada bu düsturdan nasibini almamış bir milletin ve yandaşlarının masum halkımıza yaptığı katliamı anmak şehitlerimizi yad etmek için toplamış bulunmaktayız. Bahsettiğimiz bu millet Yunanlılar ve onların yandaşları Ermenilerdir” dedi.

Konuşmaların ardından Kocadere Ortaokulu öğrencileri Zehra Urullur ve Ömer Kaan Varol kendi kaleme aldıkları katliamla ilgili şiirleri okudu.

Muhammet Sancar’ın Kuranı Kerim tilaveti ile devam eden anma programda protokol üyeleri ve vatandaşlar anıta karanfil bıraktı.

Öte yandan şehitler için Kocadere Merkez Camii’nde mevliti şerif okutuldu.

Törene Vali Muammer Erol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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