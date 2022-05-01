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MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz: “Cumhur İttifakı olarak 3 milletvekilli ve 14 belediyeye talibiz”

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova İl Başkanı Namık Öz, önümüzdeki genel ve yerel seçimlerle ilgili, "Cumhur İttifakı olarak 3 milletvekilli ve 14 belediyeye talebimiz" dedi.

MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz: “Cumhur İttifakı olarak 3 milletvekilli ve 14 belediyeye talibiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova İl Başkanı Namık Öz, önümüzdeki genel ve yerel seçimlerle ilgili, “Cumhur İttifakı olarak 3 milletvekilli ve 14 belediyeye talebimiz” dedi.
Öz, parti yöneticileriyle sahur programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Engelsiz Kafede düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öz, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olup olmayacağı yönündeki soruya, “Genel Merkezimiz Yalova'da en uygun adayları tespit eder ve layık olanları aday gösterir. Ben şu an il başkanıyım ve partimin Yalova’da başarılı olması için ekibimiz yönetimimiz ile çalışıyoruz. Eğer Genel Merkezimiz bizleri veya diğer arkadaşlarımızı Yalova’da milletvekili adayı gösterirse görevden kaçmayız” diye konuştu.
Seçim hedefleri hakkında da konuşan Öz, “2023 milletvekili seçimlerinde Yalova ilinde Cumhur İttifakı olarak 3 milletvekilini ve 2024 yerel seçimlerinde de 14 belediye başkanlıklarına talibiz. Bizler son seçimde aldığımız oy oranlarını seçimlerden sonra değerlendirdik, analizini yaptık ve ekibimiz ile tespitleri gerçekleştirdik. Yalova da tüm teşkilatlarımız Beldelerine kadar aktif ve çalışmalarına devam ediyor. Bizler fırsat buldukça köyleri beldeleri ilçeleri geziyoruz. Seçimden seçime gezen görünen partilerden değiliz, biz halkın içindeyiz” dedi.
Sahura Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Bahiddin Erbay, Türkiye KamuSen ve Türk EğitimSen Yalova İl Başkanı Mustafa Deviren ve parti yöneticileri de katıldı.

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