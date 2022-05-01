Esenköy’de camilerin bayram temizliği ev hanımlarından

Yalova Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ev hanımları camilerde bayram temizliği yaptı.
Esenköy’deki camilerde Ramazan Bayramı öncesinde temizlik için kolları sıvayan ev hanımları, teravih namazı sonrasında ibadethaneleri pırıl pırıl yaptı. Camileri temizleyerek bayrama hazırlayan hanımların davranışı belde halkından tam not aldı.
Ev hanımları Ramazan Bayramı öncesinde böyle bir çalışma yaparak camilere katkıda bulunmak istediklerini söyledi.
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