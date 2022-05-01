Esenköy’de camilerin bayram temizliği ev hanımlarından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esenköy’de camilerin bayram temizliği ev hanımlarından

İHA

Esenköy’de camilerin bayram temizliği ev hanımlarından

Yalova Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ev hanımları camilerde bayram temizliği yaptı.
Esenköy’deki camilerde Ramazan Bayramı öncesinde temizlik için kolları sıvayan ev hanımları, teravih namazı sonrasında ibadethaneleri pırıl pırıl yaptı. Camileri temizleyerek bayrama hazırlayan hanımların davranışı belde halkından tam not aldı.
Ev hanımları Ramazan Bayramı öncesinde böyle bir çalışma yaparak camilere katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz: “Cumhur İttifakı olarak 3 milletvekilli ve 14 belediyeye talibiz”
YEREL HABERLER MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz: “Cumhur İttifakı ...
Altınova’dan Balkanlara uzanan kardeşlik sofrası
YEREL HABERLER Altınova’dan Balkanlara uzanan kardeşlik sofrası
Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarptı
YEREL HABERLER Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca ...
Sözde Ermeni soykırımı kanun teklifine çivili yanıt Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Şemsettin Gürtekin: “Bu çivi Guba’da Ermeniler tarafından Azerbaycan Türklerinin alınlarına çakılarak kuyulara atılmış insanların alınlarından çıkan çivilerdir. Garo Paylan ilk önce gidip buraları ziyaret etsin” “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hiçbir tane kiliseye yüzlerce insanın doldurulup ateşe verildiğini, yakıldığını duymamışsınızdır” “Anadolu’da 518 bin Müslüman Türk evladı Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir”
YEREL HABERLER Sözde Ermeni soykırımı kanun teklifine çivili ...
Yalova’da iki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü
YEREL HABERLER Yalova’da iki arkadaşın silahlı, bıçaklı kavgasında ...
Kocadere’de katledilen 830 şehit anıldı Köy Muhtarı Volkan Varol, “Burada yaşanan bir cephe savaşı değildir. Kadın ihtiyar, çocuk savunmasız masum insanlara yapılan bir soykırımdı. İnsanlık dışı vahşettir”
YEREL HABERLER Kocadere’de katledilen 830 şehit anıldı Köy Muhtarı ...
Yalova’da öğrencilere staj imkanı sağlamak için protokol imzaladı
YEREL HABERLER Yalova’da öğrencilere staj imkanı sağlamak için ...
Tarihi mekânda iftar coşkusu
YEREL HABERLER Tarihi mekânda iftar coşkusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.