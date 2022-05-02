Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak

İHA

Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak

Türkiye'deki süs bitkisi üretiminin önemli merkezlerinden olan Yalova’nın Altınova ilçesinde hedef tıbbı bitkisi üretiminde de söz sahibi olmak.
Altınova Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde çeşitlik bir yılda 220’den 300’e ulaştı. 40 dönümlük bahçede Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şubesi ile işbirliği yapan Altınova Belediyesi, ilçedeki tıbbı bitki üretimini de artırmayı hedefliyor.

Üretim tıbbi bitkilere kayacak
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, bahçede baharın gelmesi ile tıbbı bitkilerin açmaya başladığını dile getirdi. Süs bitkisi üretiminde ciddi bir temel ve geçmişe sahip olan bir ilçe olduklarını dile getiren Oral, ilerleyen süreçte gelen talepleri karışlamak adına Altınova’daki seraları da kullanacaklarını söyledi. Seralarda süs bitkilerinin yanı sıra tıbbı ürünlerin de üretilebileceğini dile getiren Oral, şöyle konuştu:
“Burası şovrum gibi. Her üründen birazcık var. Biz bu ürünlerde talebi karşılayamazsak arkamızdaki seralara siparişler vererek üretim yapacağız. Hedefimiz o şekilde. Buranın ticari sirkülasyonunu artırabilirsek süs bitkisi üreticilerine de buradan iş vermiş olacağız. Üretimimizin bir kısmını oraya kaydırmış olacağız. Altınova olarak ciddi bir birikime sahibiz. İyi bir potansiyelimiz var. Hiçbir zorluk çekemeyeceğimiz bir alan oluşacak. Hem de süs bitkisi üreticiliğini de tıbbı bitki üretimine kaymış olacak. Sektöre alternatif sunmuş olacağız. Burası oturdukça geri plandaki seralardaki vatandaşlarımızı da iş imkanları doğacağına inanıyorum.”

Tıbbi ürünler geliştiriliyor
Sadece görsel bir bahçeye sahip olmadıklarının altını çizen Oral, ürünlerde çay, yağ, su, krem gibi tıbbi ürünler de yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bahçenin daha modern bir hale gelmesi için de çabaladıklarını dile getiren Oral, “Bitkilerin kurutulması, çay haline gelmesi, yağının çıkarılarak tıbbı ürün haline gelmesi veya suların çıkarılmasıyla ilgili cihazlarımızla yakın zamanda buraya laboratuvar kuracağız. Entegre tesis haline gelecek burası. Kendi ürünlerimizin halka sunumunda hazırlamış olacağız. Vatandaşlarımıza buradaki üretiminde şahsi olarak alabilecekleri bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Kısa zamanda cihazlarımız gelecek. Burası tamamen kendi kendini döndüren bir yer olacak” ifadesini kullanıldı.
Tesis Müdürü Mustafa Sarıgül ise dışarıdan fide ve tohum almadan kendi üretimlerini yaptıklarını söyledi. Sarıgül, ilaç sanayinde kullanılan birçok ürünü yetiştirdiklerini anlattı. Sarıgül, satış yerine de vatandaşların ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hersek Lagünü’nde kuş türü 241’e çıktı
YEREL HABERLER Hersek Lagünü’nde kuş türü 241’e çıktı
Esenköy’de camilerin bayram temizliği ev hanımlarından
YEREL HABERLER Esenköy’de camilerin bayram temizliği ev ...
MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz: “Cumhur İttifakı olarak 3 milletvekilli ve 14 belediyeye talibiz”
YEREL HABERLER MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz: “Cumhur İttifakı ...
Altınova’dan Balkanlara uzanan kardeşlik sofrası
YEREL HABERLER Altınova’dan Balkanlara uzanan kardeşlik sofrası
Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarptı
YEREL HABERLER Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca ...
Sözde Ermeni soykırımı kanun teklifine çivili yanıt Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Şemsettin Gürtekin: “Bu çivi Guba’da Ermeniler tarafından Azerbaycan Türklerinin alınlarına çakılarak kuyulara atılmış insanların alınlarından çıkan çivilerdir. Garo Paylan ilk önce gidip buraları ziyaret etsin” “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hiçbir tane kiliseye yüzlerce insanın doldurulup ateşe verildiğini, yakıldığını duymamışsınızdır” “Anadolu’da 518 bin Müslüman Türk evladı Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir”
YEREL HABERLER Sözde Ermeni soykırımı kanun teklifine çivili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.