Yalova protokolü bayramlaştı

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Yalova Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Yalova protokolü düzenlenen törenle bayramlaştı. Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleşen tören sonrasında İl Jandarma Alay Komutanlığı ziyaret edilerek askerlerin bayramı kutlandı. Ardından Paşakent Mahallesi Huzurevi’ne gerçekleşen ziyarette huzurevi sakinlerinin bayramı kutlandı.

Ziyaretler Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Yuvası, Milli Piyango Rehabilitasyon Merkezi ziyaretleri ile devam etti. Bayramlaşma programı İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisinde son buldu.

Bayramlaşma programına Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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