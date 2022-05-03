Yalova'ya 17 ülkeden 40 sanatçı Altınova Belediyesi’nden uluslararası resim sergisi

Yalova Altınova Belediyesi, Uluslararası Resim Sergisi düzenliyor. Uluslararası Resim Sergisi, Altınova Belediyesi Panoramik Salon’da 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 15.00’te açılacak.

2018 yılında 7’den 77’ye Çevrimiçi Altınova Projesi kapsamında “77 Tuval 77 Fırça Yalova” ile başlayan, 2019’da 81 İL 81 Tual Sergisiyle devam eden resim sergileri, COVID19 salgının ardından bu yıl uluslararası düzeyde devam edecek.



17 ülkeden 40 sanatçı

Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi, 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 15.00’te Altınova Belediyesi Panoramik Salon’da gerçekleştirilecek. Sergiye; 17 ülkeden 40 sanatçının yanı sıra yurt içinden birçok sanatçı ve sanatsever katılarak, eserlerini sergileyecek.



“Edebiyata ve sanata da önem veriyoruz”

Tarihe, kültüre, sanayiye ve turizme önem verdiğimiz gibi edebiyata ve sanata da önem verdiklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Milletimizin yüksek ruhunu besleyecek eserleri ortaya çıkarmanın çalışmaları içerisindeyiz. Sanat; insanın gelişimine etki eden, duyarlılığı besleyen çok önemli bir kaynaktır. Şehirler sadece altyapı ve imar hareketleriyle değil; kültür, sanat ve edebiyat çalışmaları ile gelişirler. Bizler bunun bilincinde olarak kültür ve sanat etkinliklerinin seviyesini her zaman daha yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yıl, 17 ülkeden 40 sanatçının da katılacağı Uluslararası Resim Sergimiz, ülkemizi uluslararası arenada önemli bir noktaya taşıyacaktır. Uluslararası Resim Sergimize çok sayıda eserle katılan sanatçılarımıza, sanatseverlere ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sanat dolu nice organizasyonlarda buluşmayı diliyorum” diye konuştu.

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