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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova kent merkezinde gri balıkçıl şaşkınlığı

İHA

Yalova kent merkezinde gri balıkçıl şaşkınlığı

Yalova şehir merkezini mesken tutan 2 gri balıkçıl kuşu, vatandaşların şaşkın bakışları içinde kentte yaşam sürüyor.
Bir süredir Yalova kent merkezi içinden geçen Safran Deresi’nde gözlenen gri balıkçıların insanlara bu denli yakın olması şaşırttı. Martı, karga, güvercin gibi kuş türlerinin yaygın olarak gözlemlendiği Yalova sahilleri bu kez gri balıkçıl kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Gri balıkçılları gören vatandaşlarla şaşkınlığı gizleyemiyor. Göl ve dere kenarlarında yaşam süren gri balıkçıl kuşu, Safran Deresi’nin kent merkezi içinde kalan bölgesinde bir süredir yaşamlarını sürüyor. Vatandaşlar daha önce görmedikleri bu kuş türünü ilgi ile takip ediyor.
"Kuşlar insanlara alışıyor, sosyalleşiyor"
Yalova’da yaşayan kuş gözlemişi Fatih Bülbül, daha önce kent merkezinden insanlara bu denli yakın gri balıkçıların görmediğini ifade etti. Bazı kuşların oldukça uysal olduğunu belirten Bülbül, “Safran Deresi’nde yeşil başları görebiliyoruz. Onun yanında bazen karabataklar da olabiliyor. Son zamanlarda gri balıkçıllar da orada yer alıyorlar. Gri balıkçılar göllerde, derelerde, dere ağızlarında nadir de olsa deniz kenarlarında görülüyor. İlginç olan tabi insanlarla bir olması. İşte zamanla insanlar kuşlara alışıyorlar, yani sosyalleşiyorlar” diye konuştu.
Üreme zamanları
Bülbül, gri balıkçıların üreme zamanına girdiklerini dile getirdi. Altınova ilçesinde bağlı Hersek Lagünü’nde de insanlardan uzak şekilde çok da sayıda gri balıkçının da bulunduğun kaydeden Bülbül, “Gördüğüm kadarıyla 2 tane erişkin üreme formuna girmiş balıkçıllardı. Bu da ayrı bir güzellik, değer. Muhtemelen yakın bir bölgede ürüyorlardır. Yaklaşık 5 km uzakta bir ağacın tepesinde yuvaları vardır. Gençlerde daha çok oluyor, insanlara, konutlara yaklaşması ama yetişkinlerde zor oluyor. Zamanla insana alışıyorlar. Daha yakına geleceklerdir. Birlikte bu yaşam devam edecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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