MHP Yalova İl Teşkilatı’ndan şehitliklere ziyaret

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MHP İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle Yalova’daki şehitlikler ziyaret edildi.

MHP’li heyet Yalova Şehir Mezarlığı’nda bulunan asker ve polis şehitliklerine ziyaret gerçekleştirdi. Şehitlerin kabirleri başında dualar okundu. Şehitlik ziyaretlerine İl Başkanı Namık Öz, Merkez İlçe Başkanı Aydın Altun, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay, Kamu Sen İl Başkanı Mustafa Deviren, TÜRKAV İl Başkanı Naci Pürmüz, il ve ilçe yöneticileri katıldı.

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