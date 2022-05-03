Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, belde halkıyla bayramlaştı

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Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, beldeyi gezerek vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Temel, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde Ramazan Bayramı nedeniyle esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vatandaşlarla sohbet eden Temel, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi. Tüm İslam alemi başta olmak üzere Esenköy halkının bayramını kutlayan Temel, nice bayramlara birlikte kavuşmayı diledi.

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