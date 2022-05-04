Suriye’deki görev süresinin bitimine 1 gün kala şehit düştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı babayı telefonla arayarak taziyelerini iletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye’deki görev süresinin bitimine 1 gün kala şehit düştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı babayı telefonla arayarak taziyelerini iletti

İHA

Suriye’deki görev süresinin bitimine 1 gün kala şehit düştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı babayı telefonla arayarak taziyelerini iletti

Suriye’de Zeytindalı Harekat bölgesinde yaşanan terör saldırısı sonrası şehit düşen Teğmen Talha Bahadır’ın babası Hakkı Bahadır, oğlunun bölgedeki görev süresinin bitimine 1 gün kala şehit düştüğünü söyledi.
Şehidin ailesinin yaşadığı Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi’ndeki evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit babası Hakkı Bahadır, taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babasını telefonla arayarak taziyelerini iletti.

“Allah vatanımıza milletimize zarar vermesin”
Oğlunun vatanı uğruna şehit düştüğünü anlatan Bahadır, “Burada duygu düşünceler çok ağır tarif edilemez ama benim oğlum diğer din, iman, vatan uğruna şehit olanlar gibi şehit olmuştur. Zordur ama bu vatan, din iman için mecburen bu ülke savunulacak bazıları şehit olacak. Sıra bize geldi demek ki, biz de bunu metanetle karşılıyoruz. Allah vatanımıza milletimize zarar vermesin. Milletimizi korusun, her türlü durumlarda vatanımızı muzaffer eylesin” dedi.

“Bir Talha’lar gider nice Talhalar gelir”
Devletin yanlarında olmasının kendilerine güç verdiğini anlatan Bahadır, şöyle konuştu:
“Az önce İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da aradı bizi, destek oldular. Devletimizi yanımızda görmek bize güç veriyor. Duacıyız. Bir Talha’lar gider nice Talhalar gelir. Allah ülkemizi, askerlerimizi korusun. İnşallah bu şehit haberleri biter. Her türlü düşmandan, kötülüklerden ülkemiz bertaraf olur. Allah oğlumu cennetinde cemaliyle müşerref eylesin, şehit makamını eylesin. Diğer bütün şehitlerimize de rahmet eylesin.”

“Yarın görevi bitip Malatya’daki birliğine dönecekti”
Bahadır, oğluyla bir önceki akşam görüştüğünü dile getirerek, “En son önceki akşam görüştük. Normalde yarın Suriye’deki görevi bitip Malatya’ya birliğine dönecekti ama takdiri ilahi, kader. Allah bu kadar ömür takdir etti. Biz Allah’a inanan insanlarız. Allah’ın takdirine teslim olduk. Sabrediyoruz. Halk, millet olarak bunlara alışığız. Her zaman dik duracağız. Düşmanları sevindirmemeliyiz. Her zaman birlik beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Daha çok kenetlenmeliyiz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit teğmenin baba ocağnıda yas var
YEREL HABERLER Şehit teğmenin baba ocağnıda yas var
Altınova'da bayramlaşma
YEREL HABERLER Altınova'da bayramlaşma
Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, belde halkıyla bayramlaştı
YEREL HABERLER Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, belde halkıyla ...
Yalova’da yanlışlıkla dalağı alındı, hayatı karardı
YEREL HABERLER Yalova’da yanlışlıkla dalağı alındı, hayatı karardı
MHP Yalova İl Teşkilatı’ndan şehitliklere ziyaret
YEREL HABERLER MHP Yalova İl Teşkilatı’ndan şehitliklere ziyaret
AK Parti Yalova İl Başkanlığı’nda bayramlaşma programı
YEREL HABERLER AK Parti Yalova İl Başkanlığı’nda bayramlaşma ...
Yalova kent merkezinde gri balıkçıl şaşkınlığı
YEREL HABERLER Yalova kent merkezinde gri balıkçıl şaşkınlığı
Yalova'ya 17 ülkeden 40 sanatçı Altınova Belediyesi’nden uluslararası resim sergisi
YEREL HABERLER Yalova'ya 17 ülkeden 40 sanatçı Altınova ...
Trafik kazasında ağır yaralanan minik Hasan yaşam savaşını kaybetti Acılı babadan yürekleri dağlayan paylaşım: “Bir gün bende geleceğim yanına, bekle beni babam”
YEREL HABERLER Trafik kazasında ağır yaralanan minik Hasan yaşam ...
Yalova protokolü bayramlaştı
YEREL HABERLER Yalova protokolü bayramlaştı
Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi olacak
YEREL HABERLER Yalova Altınova tıbbı bitki üretiminde de söz sahibi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.