Şehit teğmenin baba ocağında yas var (2)

ŞEHİT OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI
Zeytindalı harekât bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında şehit olan İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın naaşı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki baba ocağına getirildi. Türk bayrakları asılan baba evinde şehit Bahadır için helallik alındı. Baba ocağında alınan helalliğin ardından Talha Bahadır'ın naaşı, Sultaniye Merkez Camii'ne götürüldü. Şehidin cenaze namazına, ailesinin yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bekçepınar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenaze namazını ise baba Hakkı Bahadır kıldırdı. Şehit Talha Bahadır, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sultaniye Mahalle mezarlığına defnedildi. (DHA)Semih ŞAHİNÖzgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Semih ŞAHİN
2022-05-04 18:43:27
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