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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova Belediyesi ilçe halkını iftar sofralarında buluşturdu

İHA

Altınova Belediyesi ilçe halkını iftar sofralarında buluşturdu

Altınova Belediyesi ramazan ayında gerçekleştirdiği toplu iftarlar geleneğini bu yıl da sürdürdü. Gerçekleşen 23 etkinlikte 11 bin kişi ile iftar sofralarında buluşuldu.
Altınova Belediyesi’nin geleneksel toplu iftarlarında ilçe halkıyla bir araya gelindi. Ramazan ayında Altınova Belediyesi'nin Bosna Hersek, Makedonya ve Karadağ’daki kardeş belediyelerinde de iftar etkinlikleri gerçekleştirildi. Ramazan ayı içinde yaşlı, engelli ve maddi durumu iyi olmayan ailelere de iftar ve sahur için sıcak yemek ve pide dağıtımı yapıldı.
“Büyük mutluluk”
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programlarında ilahi, Kur’anı Kerim Tilaveti ve dualar okundu. Oral, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.
Toplu iftarlar sayesinde vatandaşların aynı duyguda buluştuğunu, birlik ve beraberliğin pekiştiğini söyleyen Oral, “Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan önemli zaman dilimleri arasında yer almaktadır. Vatandaşlarımızla birlikte iftar açmak bizim için büyük bir mutluluk. ” dedi.

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