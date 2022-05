“Matematiğin Her Hali Proje Bayrağı’’ Rahmi Tokay İlkokulu’nda

Kocaeli Karamürsel Necdet Calp İlkokulu’ndan alınan “Matematiğin Her Hali Proje Bayrağı” Yalova Rahmi Tokay İlkokulu öğrencilerine teslim edildi.

Öğrencilere matematik dersini sevdirmek amacıyla hayata geçirilen eTwinning Projesi çerçevesinde bayrak teslim töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık Badıllı da katıldığı törende Kocaeli’nden getirilen bayrağı 2/A sınıf öğretmeni Pervin Altunkılıç ve öğrenciler teslim aldı. Proje çerçevesinden Türkiye'nin bir çok ilinin yanı sıra Azerbaycan’daki öğrenciler tarafından el baskısı bayrak yapıldı. Bayrak proje ortağı Rahmi Tokay İlkokulu’nda dalgalanacak.

Proje hakkında bilgi veren Altunkılıç, “Bu proje ile matematiğin eğlenceli bir ders olduğunu anlatmak istedik. Matematik, her alanda, her şekilde öğrenilebilir. Proje ile matematik dersini Türkçe, görsel sanatlar, hayat bilgisi ve müzik dersleriyle entegre ediliyor. Yapılan etkinliklerle 2/A sınıfı için matematik dersi daha kolay ve eğlenceli. Projenin kurucusu Kadriye ve Cemil Yıldırım ve tüm proje ortaklarına başarılar diliyorum" dedi.

