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Yalova ihracatını yüzde 19,7 artırdı Yalova'dan 4 ayda 205 milyon 108 bin dolarlık ihracat

İHA

Yalova ihracatını yüzde 19,7 artırdı Yalova'dan 4 ayda 205 milyon 108 bin dolarlık ihracat

Yalova’da, 2022'nin ilk 4 ayında yapılan ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artarak 205 milyon 108 bin dolara ulaştı.
Kentte 2022'nin ay bazında en yüksek ihracat rakamına nisanda ulaşıldı. Geçtiğimiz ayın ihracatı 123 milyon 255 bin dolar olarak açıklandı. Şehirde ocakta 6 milyon 422 bin, şubatta 35 milyon 635 bin, martta ise 39 milyon 794 bin dolar ihracat gerçekleştirilmişti. 2021'in ilk 4 ayında 171 milyon 373 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde yüzde 19,7 artarak 205 milyon 108 bin dolara ulaştı.

Tersaneler ihracatın lokomotifi oldu
Kentteki ihracatın başrolünü diğer sektörlere açık ara fark atan tersaneler oynadı. 2021’in ilk 4 ayında 148 milyon 739 bin dolar olan gemi yat sektörünün ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 12,6 arttı. Tersanelerin 4 aylık ihracat performansı 167 milyon 530 bin dolar olarak açıklandı. Tersaneleri 6 milyon 689 bin dolar ihracatla kimyevi madde ve mamulleri sektörü takip etti. Madencilik ürünleri sektörünün ihracatı ise 6 milyon 219 bin dolar açıklandı.
Öte yandan ,Yalova'da 2021 yılında toplam 855 milyon 675 bin dolar ihracat gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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