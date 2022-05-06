Çınarcık’ta jandarmadan trafik denetimleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarcık ilçesinde bayramda başlayan trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ramazan Bayramı’nda trafik güvenliği için denetimlerini sıklaştıran jandarma, vatandaşlara seker ve kolonya ikram ederken trafik kuralları konusunda da uyarılarda bulunuyor. Arife günü itibariyle başlayan denetimlerin 9 mayıs pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Dronlu denetimlerde emniyet kemeri, hız, cep telefonu kullanımı gibi kontroller yapılıyor. Ekipler ayrıca yaya geçitlerinde de uygulamalar gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.