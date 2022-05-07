Boğazına ekmek parçası kaçan kişi hayatını kaybetti

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Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA´da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş (35), yaşamını yitirdi.

Bağlarbaşı Mahallesi´nde ailesiyle birlikte yemek yiyen evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş´un boğazına ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Bozkuş, yere düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkuş, kurtarılamadı. Volkan Bozkuş´un cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-05-07 09:15:33



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