Pandemide engelli çocukları vefat eden anneler unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide engelli çocukları vefat eden anneler unutulmadı

İHA

Pandemide engelli çocukları vefat eden anneler unutulmadı

Yalova’da pandemi sürecinde engelli çocukları vefat eden 7 anne için Anneler Günü'nde düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.
Yeni Yaşam Engelliler Derneği’nde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen ekinlikte, pandemide evlatlarını kaybeden engelli bireylerin anneleri kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında annelere yılın annesi belgesi ve çiçek takdim edildi. Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, çocukları vefat eden annelerin zor bir süreç yaşadığını anlattı. Anneler Günü’nde uzun yıllar özveriyle baktıkları evlatlarını kaybetmiş ailelerle bir araya gelmek istediklerini söyleyen Arslanhan, “Onların evladı bizim de evladımız, birlikte yaşadık bu süreci. Mücadelemizi birlikte verdik. Annelerimiz evlatları ile beraber davası için birçok organizasyona katılmış, birçok yolu aşmış, onların eğitiminde, sağlığında hep koşturdular. Onların bir duası var, evladım benden sonraya kalmasın diye. Takdiri ilahi ne ise o yaşanıyor. Engelli ailelerimiz sürekli çocukları ile beraberler 24 saat. Bu ayrılık onlara çok zor geliyor. Kendilerine tekrar sabırlar diliyorum, Allah rahmet eylesin. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz. Biz kocaman bir aileyiz ve hep yanlarındayız” dedi.
Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacıoğulları da etkinliğe katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret ...
Bakan Soylu’dan Yalovalı şehidin ailesine ziyaret Şehit babası Hakkı Bahadır: “Bugüne kadar iliklerimize kadar devletimizi, milletimizi yanımızda hissettik”
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan Yalovalı şehidin ailesine ...
Altınova, sanata ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Altınova, sanata ev sahipliği yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ...
Yalova'da itfaiyeden top kurtarma operasyonu Çocukların dereye düşen topunu itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Yalova'da itfaiyeden top kurtarma ...
Çınarcık’ta Karayolları Trafik Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Çınarcık’ta Karayolları Trafik Haftası etkinliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla ...
Yalova’da “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” etkinliği
YEREL HABERLER Yalova’da “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” ...
Boğazına ekmek parçası kaçan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Boğazına ekmek parçası kaçan kişi hayatını kaybetti
MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: “Teşkilatlarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız''
YEREL HABERLER MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: “Teşkilatlarımız ...
Yalova İl Özel İdaresi araç filosu yenileyecek
YEREL HABERLER Yalova İl Özel İdaresi araç filosu yenileyecek
Çınarcık’ta jandarmadan trafik denetimleri
YEREL HABERLER Çınarcık’ta jandarmadan trafik denetimleri
Büyükgümüş, Çınarcık ve Esenköy’de esnaf ve vatandaşların taleplerini diledi
YEREL HABERLER Büyükgümüş, Çınarcık ve Esenköy’de esnaf ve ...
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova’da
YEREL HABERLER Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova’da
Çiçek kenti Yalova’da Anneler Günü telaşı
YEREL HABERLER Çiçek kenti Yalova’da Anneler Günü telaşı
Bangladeş tarım heyeti Altınova Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni inceledi
YEREL HABERLER Bangladeş tarım heyeti Altınova Tıbbi Aromatik ...
Yalovalı balıkçılar, hal projesinin hayata geçirilmesini istiyor
YEREL HABERLER Yalovalı balıkçılar, hal projesinin hayata ...
Yalova ihracatını yüzde 19,7 artırdı Yalova'dan 4 ayda 205 milyon 108 bin dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Yalova ihracatını yüzde 19,7 artırdı Yalova'dan 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.