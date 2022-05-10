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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hersek Lagününde kuş müzesi kurulacak

İHA

Hersek Lagününde kuş müzesi kurulacak

Yalova’nın Altınova ilçesindeki 241 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü’nde Kuş Müzesi Projesi hayata geçirilecek. Doldurulmuş hayvanların sergilendiği Kuş Tanıtım binasında yapılacak çalışma ile alan müzeye dönüştürülecek.
Altınova Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde kurulan Kuş Tanıtım binasında tahnit müze kurulması için kolları sıvadı. Bina içinde doğada ölü olarak bulunan ve tahnit çalışması yapılan hayvanlar sergileniyor. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Metin Oral, Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bursa Bölge ve Yalova Şube Müdürlüğü ile kuş tanıtım binasının ilçeye kazandırdıklarını hatırlattı. Bina içindeki sergi alanını müzeye dönüştüreceklerini söyleyen Oral, “Bu sergi alanını doğa ile ilgili bir müze haline getireceğiz. O da çok yakın zamanda, bu yıl içinde tamamlanmış olacak. Burası aynı zamanda bir Doğa Eğitim Merkezi haline gelecek” dedi.

“Turizme kazandıracağımız bir alan olacak”
Hersek Lagünü’nün Türkiye’nin önemli sulak alanlarından birisi olduğunu hatırlatan Oral, metrekareye düşen kuş sayısının en yüksek olduğu bölge olduğunu dile getirdi. Lagünde aynı anda birçok türde kuş türünün gözlemlenebildiğini söyleyen Oral, Hersek Bölgesinde turizmin daha ileri noktalara taşımak istediklerini dile getirerek, “Bir avantajımız Osman Gazi Köprüsü. Ulaşım çok kolay. Dolayısıyla her yere yakın bir alandayız. İnşallah burası sadece Doğa Eğitim Merkezi’mizle değil, diğer yatırımlarımızla beraber turizme kazandıracağımız bir alan olacak. Aynı zamanda da kültürümüze kazandıracağımız bir alan haline geliyor” diye konuştu.

Müzedeki tahnit hayvanların yüzde 80’i lagündeki kuşlardan oluşuyor
Müzenin ana unsuru olacak tahnit hayvanları Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün koleksiyonu olduğunu söyleyen Oral, “Buradaki sergideki tahnitlerin yüzde 80’i gölümüzde olan kuşlarımız. Buna benzer müzelerimiz var. Biz kendimize has bir yer olmak istiyoruz. Bu müzelerin olması doğamızın, öğrencilerimize, gelecek nesle tanıtılması açısından önemli” diye konuştu.
Oral, alanda Yalova Kelebekleri tanıtım noktası olduğunu da ifade etti.

Hedef hafta sonları 50 bin kişiyi bölgede ağırlamak
Turizmin canlanması adına vatandaşların ilçede gezip görebileceği alan sayısını artırmak istediklerini sözlerine ekleyen Oral, “Sadece bu alanla değil yapacağımız diğer alanlarla günübirlikte ciddi rakamlara ulaşmak istiyoruz. Şu anda hafta sonlarında sahilimizle beraber 10 binlere yaklaşıyoruz. Onu ilk etapta 50 bin, ikinci etapta daha fazlasını hedefliyoruz. Bunlar yapacağımız kademeli eserlerle olacak. O projelerin de şu anda planlama proje çizim aşamaları devam ediyor. Yakın zamanda hızlı bir şekilde başlayacak” diye konuştu.

İç tasarım proje çalışmaları sürüyor
Altınova Belediyesi Yüksek Arkeoloğu Işıl Akalan Gündüz, alanı kuş müzesi haline getirmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Müzede sulak alanlarda yaşamı ele almak istediklerini söyleyen Gündüz, “İç tasarımı ile ilgili çalışma sürüyor. Burada kuşların nerede yaşadığı, yuvalarını nasıl yaptığı gibi bilgiler ziyaretçilerle paylaşılacak. Halka kuşları korumak hakkında bilgilendirici aktiviteler düşünüyoruz. Bunun yanı sıra kuşların göç yolları hakkında misafirlerimizi bilgilendirmek istiyoruz” diye konuştu.

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