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Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü “K-ART-10 Her Şey Kartondan” sergisi

İHA

Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü “K-ART-10 Her Şey Kartondan” sergisi

Yalova Belediyesi tarafından açılan “KART10 Her Şey Kartondan” adlı sergide, 10 engelli bireyin atık karton ve kağıtlardan yaptığı sanat çalışmaları beğeniye sunuldu.
Yalova Belediyesi Engelsiz Kafe için alınan malzemelerin kartonları atılmayarak geri dönüşüm yerine bu kez ileri dönüşüm yapılarak sanat için değerlendirildi. Bu çerçevede hazırlanan sanat çalışmaları Yalova Belediyesi tarafından Engelliler Haftası nedeniyle beğeniye sunuldu. Engelliler Haftası süresince, 1016 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak serginin hazırlıkları ise 2 ay sürdü. Ressam Ayşegül Arat ile çalışan engelliler, quilling (kağıt bükme), kirigami (kağıt kesme), origami (kağıt katlama) ve kağıt hamurundan heykel sanatlarıyla çalışmalarını gerçekleştirdi.
Engelsiz Kafe’de görücüye çıkan eserlerin sergi açılışını Vali Muammer Erol, Başkan Vekili Nusret Karaalioğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali gerçekleştirdi. Ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.
Engelsiz Kafe Özel Gereksinimli Bireyler Koordinatörü Emel Çakar, tüm Yalovalıları sergiye beklediklerini belirterek, “Kafemize gelen ürünlerin kartonlarını atmadık ve bunları sanata dönüştürerek sergi yaptık. Sergimizin adı KART10. K harfi çalışmalar kağıtlardan oluştuğu için. Art da İngilizcede sanat anlamına geliyor ve 10 kişiyiz. Böylelikle sergimizin okunuşu da karton oldu” diye konuştu.
Ressam Ayşegül Arat ise sergide turna kuşunu tema aldıklarını dile getirerek, “Bereketi simge etsin istedik. Geri dönüşüm diye biliyorlar ama biz aslında kağıtları ileri dönüştürdük. Geri dönüşüm kağıttan kağıt yapmaktır. Metalden metal. Burada ‘upcycle’ dediğimiz farklı bir geri dönüşüm yapıldı. Sanatın terapi gücüyle hem özel bireylerimiz hem kendimiz eğlendik, coştuk ve güzellikleri yapmaya çalıştık. Dilerim ziyaretçiler de aynı keyfi alırlar. Farklı deneyimleri sunabileceğimiz atölyelerimiz de olacak. Herkesi bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Öte yandan, sergi açılışı öncesinde engellilerin karşılaştıkları zorlukları anlatmak adına engelli olmayan bireyler tarafından engelli yolunda etkinlik yapıldı.

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